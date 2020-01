Thalía, Avril Lavigne y Ben Stiller, quiénes son los famosos que sufren de enfermedad de Lyme

Millones de personas en todo el mundo fueron sorprendidas por Justin Bieber, quien reveló que padece la enfermedad de Lyme, una condición infecciosa que se contrae por la picadura de garrapatas. Bieber hizo público su sufrimiento para responder a quienes lo criticaban por su aspecto físico, y para anunciar una serie documental sobre su vida, lanzada en Youtube en enero y titulada Justin Bieber: Seasons. Pero Bieber no es el único que sufre esta dolencia, hay varias otras figuras que también la atravesaron y luchan contra los duros reveses de la particular condición.

Las consecuencias de la enfermedad de Lyme varían de acuerdo al caso: en la mayoría de los afectados, la principal señal de la infección es una erupción en la piel acompañada por síntomas de cansancio, dolores de cabeza y fiebre Esta dolencia puede progresar hasta afectar al corazón, el sistema nervioso y la piel de las personas infectadas. En los casos más graves, la enfermedad puede causar artritis, encefalopatías y trastornos neurológicos.

Ben Stiller

"Mi rodilla se empezó a inflamar y no podía imaginar lo que era. Después descubrieron que era Lyme", contó Ben Stiller en 2011 a The Hollywood Reporter, un año después de que le diagnosticaran la enfermedad.

Thalia

"Sentía como si me hubiese atropellado un camión, que me había arrastrado kilómetros y que una apisonadora me había aplastado hasta el último hueso de mi cuerpo. De verdad que pensé que me estaba muriendo", escribió.en sus memorias.

Alec Baldwin

"Pensé que no iba a vivir. Estaba solo en casa, me acababa de divorciar de mi primera esposa. Yo estaba tumbado en la cama sin parar de sudar pensando que iba a morir y esperando que alguien me encontrase pronto", contó el actor.

Avril Lavigne

Avril padece Lyme desde 2014. La cantante dirige la fundación Avril Lavigne Foundation para ayudar a otros pacientes que sufren la misma condición.

Bella Hadid

La hermana de la modelo Gigi Hadid fue diagnosticada con enfermedad de Lyme en 2012, y tuvo que abandonar su carrera deportiva. Decidió darle un giro a su carrera y dedicarse al modelaje.

Richard Gere

El galán veterano contrajo la enfermedad hace unos 20 años. "Es terrible. En horas apenas podía levantar mi cabeza de la almohada. Sentí que la vida se me escapaba lentamente", comentó en revista ¡Hola!