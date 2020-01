Tenso cruce entre Moria Casan y el hermano de Susana Giménez

Tras las críticas de Moria Casán a Susana Giménez por sus comentarios sobre la pobreza, ahora el hermano de la conductora macrista, Patricio Giménez, le dijo de todo a la conductora de América y ella no se calló nada.

En el programa de Los ángeles de la mañana, reprodujeron el audio, en el cual se escucha al cantante decir: “Me tiene las pelotas llenas. Es parte de la mediocridad de este país. Se considera diva y es una ídola de no sé qué mierda. Es una mina homofóbica y machirula porque les dice vaginas a sus panelistas”.

“Es un papelón la mina. Entonces que me venga a bardear a mí… ¿sabés qué? Chupame un huevo. Te contesto a fondo. No tengo ningún problema ni nada que esconder. Ella sí. Es una ex convicta, no es una diva porque es un sorete de cabotaje. Gana tres pesos con cincuenta y mide un punto de rating. Hay que sacarle la careta”, continuó Patricio Giménez.

Además, aseveró: “Encima se cree que es la lengua karateca. La mía sabe taekwondo, pero no la usé hasta ahora porque tengo educación. Me tiene las pelotas llenas”.

En tanto, Moria Casán no se quedó callada y desde su programa le contestó: “Está teniendo fama gracias a mí... Yo no me considero diva... La diva, la One, lengua karateca y número uno me lo puso la prensa... diva es glamorosas, hollywoodenses, acá somos populares...Pero todas las frases que usás son mías”.

“¿Cuál es el problema de ser pobre?”, se preguntó Moria. “En vez de decirte ‘Pato’ te voy a decir ‘Pata’”, lanzó Moria y le aclaró: “Yo no tengo precio, tengo valor”.