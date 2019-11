"No hay nada escrito", anunció el actor Juan Leyrado luego de rasgar el sobre que debería haber contenido al ganador del ACE de Oro. Lo que hasta el momento era una celebración apacible se descarrió de manera estrepitosa. "¿Cómo no hay nada?", interrogó la presentadora Gabriela Radice. "Nora (Lafón) ¿nos equivocamos de sobre?", agregó. El momento generó risas incomodas y, tuvo que subir la titular de ACE Nora Lafón a cotejar la situación y enmendar el error.

El blooper de la noche recuerda a aquella gala de los premios Oscar en la que Warren Beatty y Faye Dunaway se equivocaron al anunciar la Mejor Película del año, generando una horda de memes que estallaron en Twitter.

Finalmente, Mauricio Dayub se alzó con el ACE de Oro por su excelente labor en "El equilibrista". Visiblemente emocionado Dayub enunció un sobrio discurso de agradecimiento: "Yo llegué a esta ciudad sin conocer a nadie, sin conocer las calles ni a ninguno de ustedes. No tuve nada. Siempre quise que el teatro no solo divierta y entretenga, sino que pueda ayudar a los demás. Y tal vez esto ayude a aquellos que recién empiezan sin tener nada como yo. Porque un día se puede sentir que lo tenés todo, como me está pasando ahora".

¡Puede fallar! Recordamos el gracioso momento: