Susana Giménez vuelve con su programa con Araceli González de invitada: ¿se enojará Adrián Suar?

Araceli González será la invitada principal del programa Susana Giménez, en medio de su divorcio con Adrián Suar en el que se encuentran confrontados por la división de bienes, que incluye la productora Pol-ka.

En la publicidad del ciclo de la diva de los teléfonos, anunciaron que se tratará de "una charla íntima, a pura complicidad" y en la que hablarán "de mujer a mujer".

Tiempo atrás, desde el entorno del productor aseguraron que la división fue cerrada de común acuerdo y que ya no hay nada por saldar, pero el proceso legal sigue adelante.

Este año la actriz publicó una carta en redes sociales donde sostuvo: "ya no me callo más. Hay una demanda larguísima, se trabajó con abogados, con contadores míos, y mi psicóloga. Acá hay mucho y yo siempre quise llegar a un acuerdo, él nunca quiso llegar a un arreglo por el lado bueno. Yo hace dos años inicié un juicio y tampoco se puede llegar a un arreglo porque hubo una audiencia y no fue".

MÁS INFO Quiénes serán los invitados de Susana que vuelve tras la derrota en las elecciones

“El entorno de él miente y están preocupados porque saben que es verdad. Hay una demanda larguísima que se trabajó mucho no solo con abogados, sino también con contadores y mi psicóloga. Nunca quiso ir por el lado bueno y que nadie se entere, ni tampoco para que quede una relación más linda entre los dos y que quedemos bien con nuestros hijos después de habernos separado, nunca quiso eso”, afirmó la actriz.

Después de que Susana volviera hablar sobre su historia con el femicida Carlos Monzón y que le diera lugar a Mariana Nannis para que contara la violencia que sufría por parte de Claudio Caniggia, ahora parecería que le podría dar el espacio a González para exponer de qué se trata el conflicto que mantiene con Suar.