Superclásico: el violento consejo de Raúl Cascini para los jugadores de Boca contra River

El ídolo de Boca Raúl Cascini calentó la previa del Superclásico que definirá las semifinales de la Copa Libertadores y lanzó una serie de polémicos consejos para los jugadores.

Cascini mantuvo un mano a mano con el campeón del mundo Oscar Ruggeri en 90 minutos de fútbol y sostuvo que ve un duelo "dificilísimo" para el 'Xeneize' y aseguró que "tienen que tener un día brillante".

Y en esa línea, lanzó una serie de consejos bastante agresivos: "Lo primero de lo que tienen que ser conscientes todos es que tienen que tener el mejor día de sus vidas y que todos tienen que estar unidos, todos tienen que estar concentrados. ¡Todos se tienen que putear! Y si hay que agarrarse a las piñas, se agarra. ¡Es el partido! Vos lo entendés. Vamos a hablar así”.

Aunque el conductor Sebastián Vignolo intentó pararlos, Cascini continuó y se justificó. “Vos sabés cómo es... Termina el primer tiempo, vos no corriste, vos no hiciste aquello, y ahí ya empezamos a discutir... Porque vamos todos en naca después de este partido. Es para todos o no se salva nadie. Acá no nos salvemos uno, vamos todos para allá o todos para acá. Nos quedamos adentro de la bolsa o salimos todos”, remarcó.

Y agregó: “Creo que hoy ya están concentrados y estarán hablando todos los días de esta situación. Debe haber muchachos en el plantel que lo estén manejando y hablando. Todos los días jodiendo al otro, sabiendo que al que es medio dormilón hay que decirle ‘dale, porque mirá que acá no te salvás, vamos todos para un mismo lugar’. Quiero pensar que es así”.

Sobre cómo afrontar el partido, el ex mediocampista señaló que "lo primero que tenés que ser acá es inteligente". "Si te dejás llevar, entrás a la cancha diciendo tenemos que hacer un gol antes de los 15 minutos. Acá sos inteligente o a los 15 minutos del primer tiempo estás al horno. Donde te equivocaste te vacunaron. River alguna situación de gol va a tener, y para esa situación que va a tener hay que estar atento. Tiene los jugadores para complicarte, entonces para todo eso tenés que ser bicho y estar más despierto que nunca”, analizó.