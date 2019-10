Superclásico de Copa Libertadores: tras la derrota, apareció el "brujo" de Boca y dio "explicaciones"

El astrólogo Carlos Oliva, que "trabajó" para que Boca clasifique a la final de la Copa Libertadores, salió a aclarar por qué el 'Xeneize' no pudo eliminar a River.

A través de su cuenta de Facebook, Oliva, que se paseó por varios medios anunciando los efectos de sus artes místicas para darle la clasificación a Boca, salió a dar explicaciones y culpó al arbitraje por el resultado negativo.

"Siempre doy la cara. ¿Quieren explicaciones? Acá las tienen: hubo un gol mal anulado, dos penales no cobrados -uno al minuto que incluía roja (a Pinola) y el otro por offside inexistente- y estamos hablando de otra cosa", escribió el "brujo". En ese sentido, recalcó: "Ahí mí falla. No logré torcer la mafia arbitral que hoy favorece a otros desde Conmebol. Por allí denme con todo, pues no pude anular la corrupción arbitral".

Sin embargo, se jactó de que no se podía negar que "se vio" lo que había anunciado. "Un equipo superior -incluso condicionado físicamente- que fue superior al que dice ser el mejor de todos los tiempos. Eso fue todo del corazón de ustedes que llegó a ellos", resaltó. Y concluyó: "No bajen los brazos. Habrá nuevas oportunidades. Gracias a los que apoyaron"

La historia de Oliva esconde además un capítulo particular. Según contó el astrólogo es hincha de River, pero luego de trabajar mucho para el club de sus amores sin cobrar un peso, se sintió menospreciado y cambió de bando.