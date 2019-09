Suar le respondió a Mirtha Legrand por no invitar a Alberto Fernández

Adrián Suar se metió de lleno en la polémica y cruzó a Mirtha Legrand por no querer invitar a Alberto Fernández a su programa por criticar a Mauricio Macri.

"Me gustaría que Alberto esté en la mesa de Mirtha. ¿Por qué no va a estar? ¿Cómo no va a estar? Tendría que estar", afirmó ayer a la noche en medio de la premiación de los Martín Fierro de cable.

Legrand había afirmado que no va a invitar al candidato del Frente de Todos. Luego se desdijo pero volvió a postura inicial: no lo va a invitar al ganador de las PASO y primero en las encuestas para octubre. Según ella, le molesta que "critique a Macri".

El director de Pol-Ka y gerente del Trece se metió con la diva. "Eso de quién está o quién no está, conmigo no va. Nunca fue. Tenemos que salir de eso. Con la grieta se benefician algunos, empeoran otros, y la que pierde es la gente", dijo Suar. El Chueco agregó: "Confío en Alberto cuando dice que hay que achicar la grieta".

Sobre la crisis, Suar aseguró: "Son momentos difíciles de la Argentina. Todos tenemos conocidos y gente que no la pasa bien. Lo económico en el país tiene un lugar preponderante: cuando eso no funciona bien lo otro ocupa menos lugar".

Además habló de la gestión Cambiemos y la calificó: "Tuvo picos de 8, picos de 4. Cuando la economía no le va bien, aprueba con lo justo. Para mí, algunas cosas se hicieron bien, me parece que lo institucional está bien. Le pongo un 6", afirmó.