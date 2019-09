Sorpresiva reunión entre Alberto Fernández y Juan Schiaretti en Córdoba

Pese a que no estaba previsto en la agenda de ninguno de los dos, Alberto Fernández y Juan Schiaretti, finalmente se reunieron en Córdoba. El gobernador se acercó esta noche al hotel donde se aloja el candidato presidencial, luego de que ambos participaran más temprano de la misa en homenaje al ex mandatario provincial José Manuel De la Sota, a un año de su muerte. "Me ha dicho con todas las letras que cuente con él para gobernar en el futuro", reveló Fernández al finalizar la cumbre.

El mandamás del peronismo cordobés arribó cerca de las 9 de la noche al hotel Holliday Inn de la capital provincial para tomar un café con el postulante del Frente de Todos, quien mañana tiene previsto una serie de actividades para continuar fortaleciendo su imagen en el distrito de cara a las elecciones de octubre. Al concluir la reunión, Fernández reveló que si bien mantiene con Schiaretti algunas "diferencias" sobre el presente del país, el encuentro fue positivo. "Fue una linda reunión. Fue importante siempre hablar con el Gringo porque es alguien que tiene mucha experiencia, somos amigos de hace muchos años. Él ha preferido dar libertad a los votantes cordobeses que lo acompañan a él pero pudimos hablar mucho sobre el presente y sobre las cosas que hay que hacer en el futuro", respondió Alberto Fernández durante una entrevista en el programa Hagan Algo, que se transmite por C5N.

Pese a los reclamos de gran parte de la dirigencia peronista de su provincia, Schiaretti ratificó su decisión de apostar por la boleta corta de candidatos a diputados nacionales, sin tomar formalmente partido por ninguno de los postulantes presidenciales. Sin embargo, el largo café que ambos mantuvieron en el hotel cordobés es una señal de acercamiento. La cita se gestó por la tarde, cuando cruzaron un saludo en la Iglesia de Córdoba, durante la misa en recuerdo a De la Sota. Alberto Fernández había sido invitado especialmente por la familia del ex gobernador. De la ceremonia también participó Sergio Massa, el senador cordobés y jefe del bloque peronista, Carlos Caserio, el titular del PJ nacional, José Luis GIoja y el diputado Eduardo "Wado" De Pedro, entre otros.

"Pudimos hablar mucho sobre las cosas que hay que hacer en el futuro", insistió Fernández y adelantó que el gobernador comparte la propuesta de armar un "Pacto Social" entre empresarios, trabajadores y el Gobierno. "No espero que ningún gobernador induzca a su gente a votar por un candidato. A mi me importan mucho los gobernadores porque los necesito para construir el país que yo quiero", continuó el postulante del Frente de Todos.

En las PASO, Fernández había quedado detrás de Mauricio Macri por 18 puntos y si bien la brecha es grande, fue mucho menor que la que obtuvo Daniel Scioli en las elecciones 2015 cuando la distancia entre ellos fue del 35%. Mañana lunes brindará una disertación magistral en el ciclo Diálogos Políticos “Líneas directrices para el desarrollo armónico de Argentina”, en la Facultad de Derecho de la ciudad de Córdoba. Finalmente, encabezará un encuentro con 400 empresarios Pymes.