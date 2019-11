Sorpresiva crítica de Marcelo Gallardo al presidente de River Rodolfo D'Onofrio por la venta de Exequiel Palacios

Exequiel Palacios se marcha de River. Luego de llegar a un acuerdo económico con Bayer Leverkusen, el cual le dejará 18 millones de dólares limpios al club argentino, quien mostró su malestar fue Marcelo Gallardo. El entrenador habló en conferencia de prensa y lanzó una critica inesperada a la comisión directiva encabezada por Rodolfo D'Onofrio: "¿Cuál era el apuro de venderlo?".

"NO SE CUAL FUE EL APURO POR VENDER UN JUGADOR"#FOXRadio | Marcelo Gallardo hizo referencia a la salida de Exequiel Palacios rumbo al Bayer Leverkusen y fue crítico: "ahora tengo que pensar que un jugador va a estar pensando en que se va a ir". pic.twitter.com/cXCkJqunxu — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 28, 2019

"Todavía no terminamos el año y ya tenemos un jugador que está prácticamente vendido. Yo no sé cuál fue el apuro, ya tengo un jugador pensando que ya se va a ir. Podríamos haber esperado un poco más, esas cosas yo no las manejo. Yo ya tengo que pensar que tengo un jugador que va a estar dentro de la nómina de estos tres partidos, pero con la cabeza pensando en que se va a ir", enfatizó Gallardo.

A su vez, la partida de Palacios no sería la única en este mercado. Varios futbolistas del plantel subcampeón de América, como lo son Lucas Martínez Quarta y Nicolás De La Cruz, están en la mira de clubes europeos y serían quienes continuarían el éxodo.