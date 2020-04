Sol Pérez reveló una intimidad sexual en plena convivencia con su novio

Sol Pérez reveló cómo está pasando la cuarentena obligatoria con su novio, Guido Mazzoni. La periodista dio detalles sobre su vida sexual en pleno aislamiento. "Soy cero sexual", reveló, en el programa de Lizy Tagliani.

"Estoy muy bien por suerte. Arranqué el lunes con Noticias de 20 a 22 , un nuevo programa en Canal 26. Es una faceta nueva para mí, así que estoy acomodándome (...). El primer programa tenía pánico, no me salían las palabras. Ahora cuando me levanto veo todas las noticias, leo los portales para ver qué está pasando. Igual sigo haciendo radio todas las tardes y eso me ayuda un montón, porque tocamos mucha actualidad", señaló la ex "chica del clima" sobre su presente laboral en El precio justo (Telefe).

En cuanto a su presente amoroso en cuarentena, la mediática hizo una confesión que sorprendió a todos en el programa: "Soy cero sexual. Guido me amenaza con salir a contar que en realidad no soy lo que la gente cree. Él quiere todos los días, a cada segundo. De hecho, a nosotros nos gusta dormir separados, en la misma cama, pero yo en una punta y él en la otra. Miramos películas haciendo 'cucharita', pero para descansar no; como mucho, le agarro la mano".