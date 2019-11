Silvia Mercado chicaneó a Alberto Fernández por Bugs Bunny y en las redes sociales la repudiaron

La periodista ultraoficialista Silvia Mercado comienza a mutar su postura para la asunción de Alberto Fernández el 10 de diciembre, y en sus redes sociales divulga mensajes críticos al presidente que todavía no asumió. En esta oportunidad, y mientras se entregan los Latin Grammys, la conductora utilizó el humor para chicanear al lider del Frente de Todos.

"Ganó Bugs Bunny en mejor álbum de trap en el Latin Grammy. Teléfono para Alberto Fernández", lanzó, la conductora de Crónica TV, en referencia a la categoría que ganó el cantante Bad Bunny. Claro que Silvia hizo un juego de palabras para recordar la palabras del exjefe de Gabinete contra la mítica caricatura. }

Ganó Bugs Bunny en mejor álbum de trap en el Latin Grammy. Teléfono para @alferdez — Silvia Mercado (@SilMercado) November 15, 2019

La chicana surge de las declaraciones de Fernández, quien hace semanas expresó: "¿Han visto un estafador más grande que Bugs Bunny? Los medios de comunicación y los dibujos animados son formas de control social".

Pero la broma que quiso hacer Mercado no le salió del todo bien ya que el músico se llama Bad y no Bugs Bunny. En su publicación en Twitter, los usuarios le salieron al cruce para dejarle en evidencia su error.

"Borrá esto Silvia, querete un poco"; "Es Bad, Silvia. Y no es el conejo. Y seguís sin leer el libro que citó Alberto"; "Silvia se quiere hacer la picante y es una opa"; "Cuando pensé que no se podía pasar mas vergüenza...aparece @SilMercado y postea esto..."; "Es gracioso por qué no entiende nada", fueron algunos de los comentarios más punzantes.