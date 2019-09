Sideco: La millonaria deuda de la familia Macri al Banco Nación

Una investigación periodística reveló que la firma Sideco Americana, perteneciente a la familia Macri, mantiene una deuda con el Banco Nación que asciende a los $371.548.000 según los registros oficiales.

Se trata de un trabajo publicado en la web Cenital donde se especifica que la compañía dejó de pagar hace meses, por lo que fue elevada a la "categoría 2", para pasar a la cartera de clientes bajo "seguimiento especial" del banco. Incluso, si en los próximos días no regulariza su situación, será elevado a la "categoría 3"; es decir, un cliente de riesgo medio "con problemas", según la clasificación automática del Banco Central.

Según señala la web, la deuda corresponde a una reestructuración de 2001 por operaciones en moneda extranjera: al grupo Macri se le dieron dos créditos pesificados en 2003 y uno más en 2008. El primero de ellos fue por $19.991.827, hoy valuado en $222.257.278, otro por $1.994.927, hoy actualizado a $22.178.419 y el último por $19.062.452, que hoy representa unos $139.502.173, todos con vencimiento a enero y junio del 2031.

En este sentido, el pago de la deuda por parte de la firma Sideco se fue haciendo cada vez más complicado y, paradójicamente, esto se explica por los propios desajustes económicos del gobierno de Macri: los créditos del Banco a Sideco tienen una tasa del 5% anual ajustable por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) que refleja el índice de precios al consumidor, lo que provocó una disparada de la deuda de la familia Macri, como consecuencia de la creciente inflación provocada por la gestión del Presidente Mauricio Macri.

Así las cosas, según los registros bancarios, a septiembre de 2018 la familia Macri, a través de Sideco Americana, registraba una deuda de unos $248.564.000, y se encontraba al día con sus pagos. Es decir, en situación financiera número 1. Hoy, en septiembre de 2019, la deuda de Sideco aumentó en más de 100 millones: debe más de 371 millones y ya está con "seguimiento especial" por parte del banco a pocos días de pasar a la situación 3.

"A la fecha deben 3 cuotas y los intereses no paran de subir, si en los próximos días no pagan la deuda va a superar los 400 millones, es preocupante", aseguró un experimentado analista de riesgos del Banco Nación ante la consulta de Cenital y agregó que este caso se repite en muchas compañías: "Lo que están haciendo es esperar a propósito, para que pronto el banco busque alternativas y les refinancie de nuevo la deuda como si ellos fueran deudores de créditos UVA a los que se les encareció tanto que no pudieron pagarlo más".

Además de esto, Sideco mantiene una deuda con la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, que se encuentra en Instancia 3, a solo un paso de ser elevada a la cuarta categoría, que es "contribuyente en instancia judicial".

Gianfranco Macri, presidente de Sideco Americana, fue uno de los que más dinero ingresó en el blanqueo de capitales, habiendo declarado unos 622 millones de pesos (35,5 millones de dólares en esa fecha), tal como reveló el periodista Horacio Verbitsky en Página 12.

Leonardo Maffioli, director de Sideco, también ingresó al perdón fiscal: legalizó unos $76.080.131 a un tipo de cambio de $15.20 a través del Banco Nación. Sin embargo, ninguno de esos 700 millones (que blanquearon gracias a la ley impulsada por Cambiemos) fue destinado para saldar las cuentas pendientes con el banco estatal, al que hoy le deben casi 400 millones.