Sergio Massa apuntó contra Mauricio Macri y aseguró que dejó subir el dólar

El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Massa, recordó que Mauricio Macri recibió le dólar a $14 y aseguró que fue el presidente quien fomentó la megadevaluación de los últimos días.

El exintendente de Tigre afirmó que "la devaluación, el riesgo país o la inflación no son un problema de las últimas 48 horas de este gobierno, sino que son un problema desde el origen".

Y profundizó: "Este Gobierno recibió la Argentina con un dólar de $14 y hoy lo tenemos a $60". Además, resaltó que la gestión macrista recibió una inflación de 24 puntos, hoy proyectada a 70 a fin de año, que es récord en los últimos 27 años.

"En realidad lo que estamos viendo son los síntomas finales de una enfermedad que fue acumulando este gobierno lo largo de los años con medidas erróneas, con la mala elección de un camino, con un camino equivocado", confirmó.

Y en la misma línea, aseguró que "está claro que el Frente de Todos no es el culpable".

"Quiero dejarlo claro: El gobierno el lunes fue como un arquero que levantó las manos y dejó que le hagan goles, yo no sé si por falta de reflejos porque estaban todavía shockeados por esa enorme ola de esperanza que se manifestó en la Argentina el domingo, o si por una cosa de decir 'ah, no me votan? Bueno, jorobensé'. Y yo me inclino más por la segunda que por la primera", apuntó.