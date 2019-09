Sergio Lapegüe pidió no perder la "honestidad" para denunciar actos de corrupción

Sergio Lapegüe, Roxy Vázquez y el equipo de producción de TN recibieron el Martín Fierro de cable al mejor servicio informativo, en un contexto complejo dado que hace meses la señal noticiosa se encuentra por debajo de C5N. El conductor pidió honestidad periodística y el fin de la grieta.

Desde el escenario, el conductor del viejo "Prende y Apaga" agradeció a Aptra por el reconocimiento y a los colegas que votaron por ellos. El periodista mencionó "dificultades cotidianas" y pidió "ojalá que se acabe la grieta" entre los comunicadores.

En esta línea, prosiguió: "Hay que informar con la verdad, hay que ser honestos con nuestros principios, no perder nunca los orígenes, que es lo que hacemos desde hace ya 25 años en Todo Noticias, podemos perder o ganar, pero la honestidad en denunciar las causas de corrupción hay que tenerla".

Resulta llamativa tal apreciación dado que el Grupo Clarín ha sido parte de numerosas operaciones contra el kirchnerismo y sus funcionarios. Una de ellas fue la, ya desmentida por la Justicia, de las supuestas cuentas de Nilda Garré y Máximo Kirchner en el exterior: "Según fuentes bancarias y documentos, ambos habrían controlado una cuenta en el banco Felton de EE.UU. con 61 millones de dólares y otra en el Morval Bank de las islas Caimán con 19 millones de dólares", publicaron en marzo de 2013.

Por eso, pidió "decir la verdad de un lado y del otro, a pesar de las diferencias" y lo hizo en nombre de "la libertad, por la República y por la democracia, vivan los periodistas".

Pese a ello, también difundieron escuchas ilegales a exfuncionarios detenidos y las justificaron. Tales audios, correspondientes a la "Operación Puf", fueron publicados por Jorge Lanata y su discípulo, Nicolás Wiñazki remarcó: “Están haciendo una operación los K que este audio no existe y que nosotros deberíamos comprobar que existe pero el audio existe” y se justificó: "Soy muy falible"

Respecto a la crisis social generada por el macrismo, remató: "Ojalá se acabe la grieta y que aquellos dirigentes que tienen la oportunidad de terminar con ella lo hagan, y acaben con la verdadera separación que es entre aquellos que comen y aquellos que no, los que tienen salud y no la tienen, los que tienen educación y los que no la tienen".