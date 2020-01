Sergio Berni, sobre la muerte de Nisman: "O la investigación es muy mala o no hay crimen"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se refirió a la serie sobre la muerte del fiscal Nisman publicada en Netflix y la investigación por la muerte dudosa del ex fiscal de la UFI AMIA. En declaraciones a El Destape Radio, el funcionario aseguró: “Yo tengo una idea clara de lo que sucedió y no porque haga futurología, sino porque estudié criminología y estudié el lugar donde murió Nisman y he hablado con diferentes actores. Está claro lo que pasó".

Respecto de la investigación por lo ocurrido en el departamento de la torre Le Parc el 18 de enero de 2015, el ex secretario de Seguridad nacional opinó: "Siempre digo que en Criminología lo primero que aprende es que los crímenes perfectos no existen, lo que existen son las malas investigaciones. Esta investigación lleva 6 años y todavía no ha aportado ni una sola prueba. Por lo tanto o la investigación es muy mala o el crimen que se trata de aclarar no fue tal crimen. Más tarde que temprano vamos a saber de una vez y para siempre la verdad”.

“Lo que Gendarmería había dicho como un hallazgo irrefutable, después resultó en la autopsia que no había existido la ketamina. Partió de una base errónea y eso lleva a un resultado erróneo. Eso es la ‘teoría del fruto envenenado’”, precisó.

Sobre la situación de su cartera, Berni afirmó: “Hay distritos que tiene 500 hombres y sólo tienen un oficial para controlarlos. Está claro que eso nunca va a funcionar. Mucho menos si esos hombres son policías locales que sólo tuvieron 4 meses de formación y son compañeros de Chocobar: son hombres mal entrenados que están en la calle sin ninguna cadena de control. Por eso hoy la Policía de sus 90 mil efectivos tiene 40 mil sumariados, porque claramente ha fallado el sistema de control”.

A su vez, resaltó que el gobierno bonaerense anterior desmanteló un helicóptero sanitario para ser usado por María Eugenia Vidal: "El único helicóptero sanitario que tiene la provincia de Buenos Aires se desmanteló para poner los repuestos para que la Gobernadora vuele y dejamos sin protección sanitaria a los bonaerenses” y “Tenemos casi 4 mil detenidos en condiciones paupérrimas y la policía sólo tiene capacidad para 1700. Nos estamos ocupando de eso”.