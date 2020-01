El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, confirmó la continuidad de Juan Manuel Lugones al frente de Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE). De este modo, el ex funcionario de Mauricio Macri seguirá como máxima autoridad encargada de la seguridad en el fútbol dentro del plano bonaerense.

Con una frase contundente, Berni explicó en diálogo con Infobae las razones por las que no le aceptó la renuncia a Lugones y dispuso que prosiga su función: “Hablé con todas las personas involucradas en el mundo del fútbol y estaban muy conformes con el trabajo realizado por Lugones. La gran mayoría de los clubes del distrito, la AFA, gente que está cerca del fenómeno, me relató los progresos que se habían dado en la materia en estos años. Entonces no veo por qué cambiar lo que funciona bien y sólo se ajustará lo que se necesite”.

De este modo, la nueva etapa de Lugones al frente de APREVIDE se iniciará este domingo en el clásico entre Independiente y River. “Tengo todo el operativo ya diagramado que será con 500 efectivos. Cuando me ofrecieron continuar, sólo pedí dos cosas: la autorización de quien me había convocado por primera vez, Cristian Ritondo, y la seguridad de que la lucha contra los barras seguiría siendo prioridad. En ambas cosas obtuve respuestas positivas. Berni fue muy claro conmigo: odia a los barras y quiere un fútbol con la familia en la cancha y la vuelta progresiva del visitante. Es el mismo objetivo con el que encaré esta tarea desde 2016 y continuaremos por esta senda”, confirmó Juan Manuel.