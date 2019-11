Senado: Confirman que está "encaminada" la unidad del bloque de Frente de Todos y quién sería su presidente

El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo se refirió a la posible unificación de un bloque y aseguró que "la discusión viene bien encaminada, pero no hay espacio para especulaciones". Asimismo destacó que "si estamos todos dentro del campo nacional y popular hay que terminar de conformar este bloque" y puntualizó que "el senador Mayans podría ser el conductor del bloque". Además destacó un gesto de la vicepresidenta electa Cristina Kirchner.

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente contó que "Cristina (Kirchner) ha tenido un gran gesto de que un hombre de nuestro espacio para conducir el bloque" y advirtió que "queremos plasmar en una foto lo que hoy hablamos en conversaciones privadas".

"No hay margen para otra cosa que no sea unificar el bloque y que se anuncie en las próximas horas", aseguró Luenzo. Además destacó que "la unificación del bloque nos va a permitir presidir las comisiones más importantes" y advirtió que "hay que darle la seguridad al presidente de que cuando necesite una ley cuenta con nosotros".

"Los radicales ya no están muy a gusto en la lógica de Cambiemos", planteó el dirigente patagónico sobre la coyuntura opositora. Y luego, en torno al tratamiento de leyes, destacó que "si queremos llegar al siglo XXI no tengo duda de que tenemos que aprobar el aborto legal" y destacó que “el aborto no es un tema religioso, es un tema de salud pública".

"Me parece muy prudente que Alperovich haya pedido licencia hasta que la Justicia se pueda expedir. Siempre vamos a estar del lado de la víctima", concluyó.