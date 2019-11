Se expande el universo de The Walking Dead, la serie estrella de AMC

Para AMC los zombies están más vivos que nunca y el universo The Walking Dead está lejos de tener fecha de caducidad. La cadena anunció un nuevo spin-off que se desprenderá de la trama original, para introducir un nuevo arco de personajes. Luego del final de la primera parte de la décima temporada de The Waling Dead, el domingo se lanzó el primer tráiler del nuevo spin-off de The Walking Dead: World Beyond.

Este nuevo desmembramiento de la serie post apocalíptica (Fear The Walking Dead fue el primero, y en 2020 volverá para una sexta temporada) llegará a Prime Video en otoño del próximo año.

Según lo visto en el adelanto, los personajes de esta entrega serán jóvenes que se criaron en el apocalipsis zombie y lidian con la nueva realidad. Como ya lo demostró su prima orginal, la principal amenaza no siempre está en los muertos vivos sino en los humanos.

También, se deja ver que buena parte de la trama girará en torno al misterioso grupo "CRM", cuyo símbolo -tres anillos entrelazados- apareció por vez primera en el episodio final de la novena temporada de The Walking Dead, sobre el fuselaje del helicóptero que se llevó a Rick Grimes (Andrew Lincoln) y que volvió a aparecer en el avance.

Ya se conoce el elenco de World Beyond y estará integrado por Aliyah Royale, Annet Mahendru, Nicolas Cantu y Hal Cumpston en los roles jóvenes centrales. Entre el elenco de adultos figuran Julia Ormond, quien interpretará a Elizabeth, una "líder carismática de una fuerza grande, sofisticada y formidable", y Natalie Gold, a quien se vio por última vez interpretando a Rava, la esposa de Kendall Roy, en la serie Success de HBO.