Se cumplen ocho años de la muerte de Jazmín De Grazia y su último novio se emocionó al recordarla

Pasaron ocho años de la trágica muerte de Jazmín De Grazia, la modelo que se hizo popular tras su participación en el reality "Súper M", donde entabló una fuerte amistad con su colega Paula Chaves. El domingo 5 de febrero de 2012 , su novio la encontró sin vida en la bañera de su departamento. Ahora, con motivo de un homenaje, habló su último novio y contó como vive tras su muerte

En diálogo con Ciudad Magazine, contó que ahora es padre de dos criaturas con su nueva pareja, Yamila. “Entiendo que lo vivido con Jazmín me marcó en lo bueno y en lo trágico. De alguna manera, cambió la perspectiva de muchas cosas”, remarcó.

Horas antes del lamentable descubrimiento, la modelo había llamado a Leandro Cabo Guillot (novio) para decirlle que no se sentía bien. Con la ayuda de un cerrajero, Guillot entró al lugar y la halló desvanecida. Estaba muerta. Su vida cambió para siempre, luego de tan lamentable episodio. “Hoy pongo el foco en lo importante de la vida. Pasa demasiado rápido para perder el tiempo en cosas que no tienen sentido”, reflexionó.

Cuando le preguntaron sobre la pérdida de Jazmín, Leandro se mostró emotivo pero contundente: "Va a ser siempre una persona que me acompaña en los momentos de mi vida. Siempre pienso en todo lo que aprendí con ella y en lo que vivimos. De lo trágico a veces también se aprende, pero el vínculo que tuvimos no todo fue trágico. La llevamos en nuestros corazones para siempre. Cada tanto hablo con el papá, sobre todo. Me llama y recordamos lindos momentos”.