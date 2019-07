Santiago Maldonado: la familia pide reabrir la causa y pide dos pericias clave

La familia de Santiago Maldonado reclama que se reabra la causa y acusan que el juez de la causa Gustavo Lleral no hizo dos pericias claves para determinar cuánto tiempo estuvo el cuerpo del artesano en el río Chubut donde fue encontrado tras 77 días desaparecido.

El comunicado completo de la familia:

A casi dos años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, queremos dar a conocer a la población y los medios, información relevante que sustenta nuestro pedido de reapertura de la causa.

1. La muerte violenta

El 24 de noviembre de 2017, el juez Lleral comunicó a los medios el resultado definitivo de la autopsia, sus palabras fueron: "Maldonado falleció por ahogamiento por sumersión en un cuadro coadyuvado por "hipotermia" omitiendo que se trató de UNA MUERTE VIOLENTA como consta en el informe de la autopsia. Adjuntamos dos imágenes del informe de la Autopsia, que consignan en ambos casos que se trató de una "MUERTE VIOLENTA".

2 .Los billetes

Adjuntamos aquí las imágenes de los billetes que fueran encontrados junto con el cuerpo de Santiago.

Estos billetes que se ven en la imagen, se encontraban en el pantalón de Santiago el día que encontraron su cuerpo el 17 de Octubre de 2017, se aprecia que estos se encontraban en perfecto estado. La familia solicitó el peritaje de los mismos, pero El Juez LLeral denegó el pedido.

3 .La crioconservación

Adjuntamos también el texto de los resultados de la autopsia que dice "la temperatura corporal estaba fría debido a la crioconservación natural y artificial". La crioconservación es el proceso en el cual las células o tejidos son congelados a muy bajas temperaturas, generalmente entre -80 C y -196 C. La temperatura del agua del Río Chubut nunca es menor a 0 C. ¿Quiere decir que estuvo en un lugar diferente al Río Chubut? Se solicitó al Juez Lleral explicación a este punto, siendo también denegado.

Estos son solo algunos de los puntos por los cuales no se debe cerrar la causa.

Nuestro principal objetivo es que se llegue a la verdad a través de una investigación independiente e imparcial.

Nuestra lucha por verdad y justicia sigue adelante.

SANTIAGO MALDONADO PRESENTE!