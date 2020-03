Santiago Cafiero adelantó que en 15 días estará el informe sobre la fuga de capitales y no descarta medidas judiciales

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se refirió al anuncio del presidente Alberto Fernández de que el Banco Central investigará la toma de deuda del ex mandatario Mauricio Macri y qué vínculo existió entre el endeudamiento y la fuga de capitales.

“El Banco Central está haciendo un estudio sobre la deuda que se tomó, ese informe va a estar en 15 días”, precisó el funcionario nacional en diálogo con El Destape Radio y aseveró que “los argentinos deben saber qué es lo que pasó con la deuda que se tomó. En puentes y en infraestructura no está”.

Indicó que la entidad monetaria “va a hacer un informe pormenorizado de lo que sucedió y a dónde fueron esos recursos y que ahora hay que enfrentar el pago de esa deuda que se ha tomado”. Asimismo, adelantó: “Cuando estén los informes veremos si hay medidas judiciales para tomar”.

El ex presidente se endeudó en el exterior por más de U$S 100.000 en los cuatro años en que ejerció el Gobierno, lo que contribuyó a duplicar el peso del pasivo sobre el PBI. En ese mismo período, se fugaron divisas por más de U$S 90.000 millones. El Banco Central investiga esa puerta giratoria que implicó la semi-nula inversión de estos dólares y que derivó en esta crisis de deuda que el ministro de Economía, Martín Guzmán, trata de resolver con una reestructuración.