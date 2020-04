Santa Fe: ansiedad en las empresas de construcción por volver a la actividad

El gobierno nacional autorizó este jueves la reanudación de la construcción en el ámbito privado en algunas provincias, en el marco de la cuarentena administrada por la pandemia de coronavirus. San Juan, Santa Cruz, Misiones, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén y Salta fueron los distritos elegidos para monitorear si la experiencia es exitosa, y luego replicarla en otras regiones del país.

Santa Fe, principalmente por el tamaño de Rosario, su principal conglomerado urbano, aún no fue contemplada, y los empresarios del rubro están ansiosos por volver a la actividad luego de un mes de parate. Las empresas constructoras presentaron los protocolos a la provincia, encargada de elevar las propuestas al comité que analiza las autorizaciones. Las estimaciones indican que las obras privadas representan entre el 70 y 75% de la actividad, que es una de las que más moviliza la economía y el mercado interno.

Este miércoles, se produjo una reunión del Consejo Económico y Social de la provincia, en la cual cada sector planteó su preocupación. El gobernador Omar Perotti y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, dijeron que presentaron la propuesta a Nación, pero aún no hubo anuncios para Santa Fe, contaron los participantes. "Estamos trabajando desde la semana pasada con la Municipalidad, a la que le enviamos el protocolo sanitario. Estamos listos para comenzar, pero la intendencia y el gobierno provincial deben esperar la evaluación del comité nacional", dijo Rubén Llenas, gerente de la Cámara Argentina de la Construcción delegación Rosario.

Es que el decreto de Nación habilita a los municipios y provincias para que eleven las propuestas de apertura de nuevas actividades. "En esta primera apertura Santa Fe no ha tenido novedades, pero en la reunión de ayer quedó claro que tienen muchas iniciativas en lo que atañe a nuestro sector, que están en carpeta pero aún no han sido aceptadas", analizó el referente.

Con gotero

Según Llenas, Perotti dijo que iba a proponer la apertura de algunas obras, pero no cree que se dé rápidamente, porque habló de "las próximas semanas". Desde el gobierno provincial, en tanto, contaron en off que el gobernador "tiene un criterio de cuarentena bien cerrada", por lo que lo que se habilite será "a cuentagotas". La idea a corto plazo es autorizar pequeñas trabajos particulares o refacciones que no impliquen gran cantidad de obreros, con un ojo puesto en los números de la circulación del virus en cada localidad.

Por lo pronto, el sector de la construcción ha acercado un protocolo de seguridad e higiene que calificaron como "muy completo". El mismo tiene en cuenta la resolución de dos temas fundamentales. Uno es el traslado de personal, que se haría con bicicletas, motos o transportes que aportarán las empresas (podrían ser escolares y reactivar así otro rubro paralizado). El otro es evitar la aglomeración de los espacios de trabajo. Por ejemplo, tiene que haber un operario cada 4 metros cuadrados, entre otras alternativas para cuidar al personal. "Queremos llegar con todo preparado para el primer día de autorización", dijo Llenas.

La presentación ha sido por actividad, no por establecimiento, pero las autorizaciones se darán para determinadas obras, lugares y jurisdicciones. Algunas serán autorizadas en primer término, y luego se irán incorporando paulatinamente otras en base a ubicación, facilidad de transporte, cantidad de personal y metros cuadrados.

Una diferencia fundamental es entre las grandes urbes y los municipios y comunas más pequeños, donde los desplazamientos de albañiles son más cercanos, y no requieren del uso del transporte público. Pero también entre Rosario y la capital provincial. Es que en la ciudad ubicada a orillas del Río Paraná existe circulación comunitaria del virus, al contrario de Santa Fe, donde todavía no se registró ese tipo de circulación, lo que quizás ayude a que las obras se reanuden más rápido.

Obra pública

En cuanto a la obra pública, está paralizada desde antes de la pandemia por falta de pago a las constructoras, pero Perotti adelantó que el objetivo es retomarla "casi en su totalidad" para reactivar la economía. "Tenemos expectativas de que Nación empiece algunas obras del plan Argentina Hace, destinado a municipios", comentaron desde la Cámara.



Cabe recordar que la continuación de las obras publicas en todo el país está habilitada, pero en la provincia no pudieron continuar porque había un problema preexistente, que es la deuda de los certificados por parte de la provincia a partir de julio, que debían cobrar en septiembre pero la anterior gestión nunca pagó.

Por el momento, solo se han activado algunos trabajos en cárceles y hospitales. "Son cuatro obras, es un nivel bajo de actividad. El resto está paralizado", detalló Llenas. Las firmas han cumplido con lo que determinó el gobierno provincial, que fue habilitar una consolidación de deuda, y para ello tuvieron que aportar antes del 10 de abril toda la documentación necesaria para acreditar esos cobros. "Fue un trabajo administrativo muy pesado, estamos a la espera de alguna respuesta u ofrecimiento", admitió el representante.

Con este panorama, Santa Fe mirará de cerca el desempeño de la flexibilización de la obra privada en las provincias de mayor tamaño, como Mendoza, con la esperanza de que todo discurra sin sobresaltos y el descongelamiento llegue lo más rápido posible, para comenzar a reactivar la situación económica y evitar así consecuencias de daño permanente en el tejido social de la provincia.