San Juan: un concejal de Cambiemos quiere jubilarse a los 38 años porque su trabajo le da "estrés"

Hay un gran revuelo e indignación en las redes sociales a horas de conocerse la noticia de que el concejal sanjuanino Gabriel D'amico, que es abogado, se presentó ante la Comisión Médica 26 para solicitar el 65% de incapacidad y así poder iniciar los trámites en ANSES para jubilarse de manera anticipada. La bronca es porque el edil del bloque Cambiemos sólo tiene 38 años, y argumenta que el estrés que le causó el ejercicio de la profesión no permite que continúe desempeñándose en su cargo, pero no ve la manera de retirarse de otra manera.

“Estar en contra de hechos de corrupción y ser honestos es difícil porque muchas veces, en este país uno es víctima de persecuciones y operaciones políticas. Los médicos me ha recomendado que me jubile, el hecho de que sea joven no quiere decir que no tenga problemas”, remarcó y explicó que, entre las complicaciones que sufrió en este tiempo, le tuvieron que “colocar un marcapasos porque le dejaba de latir el corazón”. “Ante una posible muerte súbita, me lo tuvieron que colocar”, dijo en una radio local.

Sus palabras no pasaron desapercibidas en la comunidad sanjuanina que salió a quejarse en las redes sociales en nombre de los miles y miles de trabajadores que, golpeados por el gobierno macrista, pelean día a día para llevar comida a su mesa, a sabiendas de que un concejal en San Juan percibe salarios superiores a los $130.000.

Lo que está argumentando Gabriel D´amico es que posee una enfermedad autoinmune denominada “colitis ulcerosa”, que ataca el intestino grueso, produciendo inflamación aguda sobre ese órgano y lo va lastimando, generando úlceras, sangrado y diarrea. Lo curioso es que desde hace 8 años posee el certificado de Discapacidad, por lo que ya acreditó esta enfermedad en el inicio de sus funciones en la capital sanjuanina, pero ahora suma un astigmatismo y miopía.

Como respuesta a la razón de tanto deterioro en su salud, el edil dijo que “en varias oportunidades tuve que ausentarme del concejo por mis problemas de salud, lo que pasa es que ahora es intolerante". "He pasado mucho estrés por la política, presentado muchos proyectos que están del lado de la gente", se defendió. Además, afirmó: "No es fácil votar contra 11 concejales, cuando uno es honesto y hace las cosas bien, corre el riesgo de ser perseguido políticamente y representa una piedra en el camino para muchos”.

Entonces, bajo la explicación de que él formó parte de las presentaciones judiciales contra funcionarios justicialistas que intentaron aprovecharse las arcas municipales para sacar rédito propio, D’amico sostuvo que su estrés provocó un marcado deterioro en la enfermedad que ya presentaba y que, de hecho, hasta tuvo que colocarse un marcapasos para evitar una posible muerte súbita, según explicó públicamente.

D’amico es conocido en San Juan porque su padre es el líder sindical de los empleados municipales y está a un paso de concluir su mandato en el Concejo capitalino de la provincia de Sergio Uñac. Si bien, según la ley previsional para acceder a una jubilación anticipada se necesitan unos 35 años de ejercicio de funciones (en el caso de ser voluntaria) y de 33, si es forzosa, como es el caso de D’amico; el edil guarda la esperanza de poder demostrar que está en condiciones de acceder a este beneficio.

*María Eugenia Vega Zalazar es corresponsal de El Destape en San Juan.