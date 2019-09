San Juan: Macri le bajó el pulgar al Túnel de Agua Negra, pero Alberto Fernández prometió impulsar el proyecto

Aprovechando la visita del presidente del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), Luis Alberto Moreno, al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, se encontró con el potencial futuro presidente argentino para reiterar el pedido de apoyo al Túnel de Agua Negra.

El encuentro que tuvo lugar en la calle México, en Capital Federal, hace unos días atrás, fue con almuerzo incluido, lo cual permitió la distensión. Según manifestaron fuentes del candidato a El Destape, sucedió al término de la esperada reunión con el BID, que precisamente financiaría la obra más importante para los sanjuaninos. Ese pudo haber sido el foco de la reunión que Moreno también mantuvo con Macri, pero lo que ocurre es que el actual presidente le soltó la mano al gobierno de San Juan para abrirle la puerta a Mendoza, con la posibilidad de que exista la refuncionalización del túnel Caracoles, por ese sector.

Esta situación es la que tiene muy molesto a Sergio Uñac ya que lo prometido por el líder de Cambiemos, en los años de gestión no apuntaron a cerrarle la posibilidad a San Juan de abrir el mercado internacional con un paso que beneficie a toda la Argentina. Lo que sucede es que por preferencias y concordancia de colores políticos, Macri decidió interceder por Mendoza y no por la provincia que dirige el justicialismo.

Esta baja de pulgar que surgió hace un par de meses fue respaldada por las autoridades chilenas quienes le entregaron un informe al EBITAN, que es la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra, conformada hace años para diseñar y poner en marcha este importante proyecto, exponiendo los costos inviables. Según las autoridades chilenas, Agua Negra elevó sus costos en más en casi el triple y por eso no quieren seguir la marcha del proyecto. Esta situación fue rechazada de plano por el gobierno sanjuanino que no ve con buenos ojos “alternativas” sino la suma de obras. Esto quiere decir, que se hagan más pasos si es necesario, pero no dejar en “veremos” un proyecto que data de muchos años.

Esta situación es conocida por el candidato Alberto Fernández, quien se comprometió una vez más en poner el relieve esta obra como prioritaria para darle una posibilidad productiva a Argentina, en su conexión con el mundo. Por eso, Uñac nuevamente recibió el visto bueno de Fernández y lo estimó a seguir empujando por la causa. Además, el candidato pejotista le comentó que había aprovechado su encuentro con Moreno para comprometer a la entidad a sostener el crédito para su construcción. Podría ser de 1500 millones de dólares.

El proyecto de Agua Negra consiste en dos túneles de casi 14 km cada uno, con más del 70% del tramo correspondiente al lado argentino. La intención es permitir un acceso vial que atraviese la Cordillera de Los Andes, con una altura de 4800 msnm del lado argentino, y 3600 msnm del lado chileno. Para fundamentar este proyecto binacional se han realizado numerosos estudios que debieron ser aportados por el gobierno nacional, pero eso –precisamente- forma parte de la deuda que Nación mantiene con San Juan. Entonces, de las arcas provinciales salió el dinero y no fue restituido por la administración macrista. Por este tema, también se avecina una demanda penal.

Después del encuentro, Uñac y Fernández continuarán su charla en la provincia del Oeste el próximo 1 de octubre, cuando el candidato del Frente de Todos, presencia la más grande erradicación de villas, en los últimos 17 años en San Juan y la entrega de un barrio nuevo a esas familias erradicadas; otro gesto de Fernández en apoyo a la obra pública sanjuanina.