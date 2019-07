Roy Cortina: "Un Gobierno de Lammens y La Cámpora termina en Cromañon"

El precandidato a legislador por Juntos por el Cambio, el "socialista" Roy Cortina, explicó que apoya a la derecha por "una ética de responsabilidad" e hizo un controvertido comentario sobre cómo sería un gobierno progresista: "Yo no me puedo imaginar la Ciudad gobernada por Lammens y La Cámpora. Lo digo con muchísimo respeto y no con antikirchnerismo".

Durante una entrevista en A24, el ex integrante del frente UNEN, que devino inesperadamente en aliado oficialista, aseguró que si fueran gobierno, terminarían en un nuevo Cromañon.

"Los frente formados con facciones de centroizquierda, que no tiene mucha coincidencias entre si, que se junta para ganarle al supuesto cuco de la derecha y después gobernando compartimentando los ministerios, ¿sabes como terminan? Con 193 muertos como fue el gobierno de Ibarra". Cabe aclarar que los fallecidos en el incendio del boliche de Once en 2004 fueron 194.

Roy Cortina dice que no se puede imaginar la Ciudad “gobernada por Lammens y La Cámpora” y afirma que los frentes “de centroizquierda” que se juntan para ganarle “al cuco de la derecha” terminan “con 193 muertos como el de Ibarra”. pic.twitter.com/GyxtsNJ7Lo — Sol Rodriguez Garnica 💚 (@SolRGarnica) July 22, 2019

Cortina, referente del Partido Socialista de la ciudad de Buenos Aires, fue candidato a legislador porteño por Fuerza Porteña, el frente con el que reeligió Ibarra en la jefatura de gobierno en el año 2003.