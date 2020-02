Romina Manguel, lapidaria con la sensualidad de Marcos Peña: "Ni un día en Santa Teresita"

Romina Manguel dio una picante entrevista en el programa "Modo noche" en la que habló de todo. Pero cuando se trató de los referentes macrista no hubo mucho más para conversar porque, según su parecer, "no podría nada" con ellos.

Luego de un juego que dirige el personaje del humorista Jay Mammón en el que tuvo que elegir entre tres personajes de la política para ver quién le atraía más, Manguel se quejó: "no pusiste ni un macrista".

"A mi ninguno me atrae, por eso no puse ninguno. No podría nada con un macrista", le respondió Mammón. La periodista de Animales Sueltos se limitó a asentir a la contundente frase.

Pero el humorista no quiso quedar allí y deslizó: "¿Peña estaba bien, no?". Y Manguel, lapidaria, respondió: "Pero ni un día en Santa Teresita".