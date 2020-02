Romina Manguel intentó "levantarse" a Esteban Lamothe en vivo: "¿Qué hacemos con este deseo?"

Esteban Lamothe quedó totalmente descolocado cuando la periodista Romina Manguel intentó coquetearlo en una entrevista y le expresó todo lo que sentía por él.

“Me parece que hay un error, porque se habla de belleza, si está fachero, y eso es lo clásico. Lo que pasa con Lamothe es que te atraviesa. A mí me conmueve saber que existe. No es que me gusta, me conmueve, me pasan cosas en el cuerpo con vos”, aseguró la columnista de Novaresio 910.

Sorprendido ante tamaña declaración, el actor devolvió el cumplido. “Nunca me dijeron cosas así, te amo yo también entonces”, respondió. “¿Te intimida?”, preguntó entonces Manguel. Y él retrucó: “Cuando alguien te quiere mucho, también como que lo querés”.

Entonces, Manguel aclaró que lo suyo no pasaba por una cuestión afectiva sino, pura y exclusivamente, física. “No sé si nos queremos porque no nos conocemos, nos podemos conocer. Me pasan cosas con vos que no me pasan con otros”.

“Qué lindo, no hay nada más lindo que el deseo”, contestó el actor, pero la periodista continuó con un nuevo intento de conquista: “¿Y qué hacemos con este deseo? ¿Cómo me voy con tanto deseo?”, preguntó Romina, sin querer dar por terminada la conversación.

Lamothe no quiso despedirse sin antes elogiar también a la periodista. “Tengo que decirte que sos muy linda Romina, te vi en la tele”, le dijo. Pero, cuando ella le propuso darse “unos besos”, el actor reconoció que estaba de novio con la actriz Katia Szechtman y que, antes, deberían consensuarlo también con ella. Aunque dejó una puerta abierta al explicar: “Hay que deconstruirse en el amor, todo se puede hablar”.

“Tiene calle, tiene rock, tiene trash... Eso es lo que tiene”, concluyó Manguel.