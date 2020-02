Romina Manguel insultó a quienes vinculan al peronismo con el crimen de Fernando Baez Sosa y Eduardo Feinmann respondió

La panelista de Animales Sueltos Romina Manguel insultó a aquellas personas que vinculan al peronismo con el ataque en patota en Villa Gesell que terminó con la vida de Fernando Baez Sosa fuera del boliche Le Brique. El operador Eduardo Feinmann se sintió aludido y salió a responder.

"En lugar de llamarse a silencio.o acompañar a la mamá y al papá de Fernando escucho seres espantosos que buscan como capitalizar esto políticamente. Asesinaron a un pibe a patadas en el piso ¿Como llegas a que ésto es culpa del peronismo o el maoísmo?Siendo tremendo hijo de puta", escribió Manguel en Twitter.

La periodista publicó el mensaje apenas horas después de que el operador Eduardo Feinmann culpara al kirchnerismo por el ataque a Fernando Baez Sosa. "Se enojarán mucho por lo que digo y me dirán que por todo culpo al kirchnerismo", arrancó Feinmann.

"La cultura kirchnerista, esto de 'no importa, todo vale, no hay sanción, haces lo que se te canta, vas al colegio y trompeás al profesor y no te va a pasar nada'. Esas cosas se terminan enseñando en la casa", afirmó.

Tras el insulto, Feinmann se sintió aludido y salió a responder con una ironía: "Gracias por los mensajes! Me halagan".