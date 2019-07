Roberto Fernández: “La CGT da por descontada la victoria de Alberto Fernández en las PASO”

El secretario General de la UTA, Roberto Fernández, se mostró confiado en un triunfo del precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y criticó que a pesar de que el dólar bajo, los precios siguen subiendo.

“La CGT da por descontado la victoria de Alberto Fernández en las PASO. Yo palpito un triunfo de Alberto Fernández”, enfatizó el dirigente gremial en diálogo con El Destape Radio.

Asimismo, apuntó que “el Gobierno está mal ubicado en la discusión sobre la propuesta de Alberto” y valoró que con el precandidato presidencial “se puede conversar”. “El capital debe estar al servicio de la economía, hay que sentarse a conversar”, aseveró.

Respecto a la discusión por una posible reforma laboral, el conductor de la UTA aclaró: “Yo me siento a hablar de una reforma laboral, el tema es que no hay laburo. Acá no hay proyecto, que traigan uno y lo discutimos”.

Y disparó: “Bajó el dólar, ¿bajaron los precios? No. Yo estoy en contra de las cosas cuando se hacen mal”.