Roberto Carlés reveló el día que Clarín le declaró la guerra con un intento de extorsión

Una vez más quedó registrado un intento de extorsión del Grupo Clarín. Esta vez, el reconocido abogado y Doctor en Derecho, Roberto Carlés denunció que en 2015 fue sometido a un intento de extorsión a raíz de una decisión de Cristina Kirchner.

A través de cuatro mensajes en su cuenta de Twitter, Roberto Carlés denunció que luego de ser propuesto a la Corte por Cristina Kirchner en 2015, “Clarín inventó que había mentido” en su curriculum. Luego, en ese comentario, agregó que el “dueño de una empresa de medios ofreció arreglarlo”.

El mismo ofrecimiento creció cuando, ese dueño le dijo que lo arreglaba siempre y cuando “se sentaba a conversar” con algunos periodistas de “los dos diarios que operan sincronizadamente”.

Luego de esas frases, Carlés cerró: “A los pocos días me contactó un abogado de ellos. Solo para decirme que no era personal pero que estábamos en guerra. Jamás me dieron derecho a réplica y hasta me desinvitaron a notas y programas. Eso es el Grupo Clarín. El mal no está solamente en los sótanos”

En 2015 fui propuesto a la Corte por @CFKArgentina. Clarín inventó que había mentido en mi currículum (algo tan estúpido como que supuestamente decía haber ejercido antes de graduarme, a pesar de que las fechas en cuestión estaban bien precisadas). — Roberto Carlés ☀️ (@robertinocarles) March 3, 2020

Claro, no faltaron los idiotas útiles que se subieron a la calumnia. — Roberto Carlés ☀️ (@robertinocarles) March 3, 2020

El dueño de una empresa de medios me ofreció arreglarlo todo "si me sentaba a conversar" con algunas de las más célebres plumas de los dos diarios que operan sincronizadamente. Recordé la anécdota de Néstor con Escribano. — Roberto Carlés ☀️ (@robertinocarles) March 3, 2020