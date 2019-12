Ricardo Centurión, ex futbolista de Boca Juniors y Racing Club, sorprendió a propios y extraños al rendirse a los pies de Marcelo Gallardo y reconoció que le encantaría ser dirigido por el actual técnico de River Plate.

"Me haría volar", sentenció 'Centu', quien debe volver a 'La Academia' tras rescindir su préstamo en Atlético San Luis de México.

Centurión elogió al Muñeco Gallardo y declaró que le gustaría ser dirigido por él "en cualquier lado", porque lo "haría volar". pic.twitter.com/68DRMO4O3C — SportsCenter (@SC_ESPN) December 20, 2019

"Se le puede ganar al River de Gallardo, pero hay que ser inteligentes, hay que saber jugarlo. Gallardo es un ganador, le llega al jugador. No lo conozco, pero por lo que tengo entendido te potencia como jugador. Después se ve en la cancha lo que es River", comenzó diciendo el volante, en diálogo con ESPN.

Ante el interrogante de ser dirigido por el entrenador en River, el jugador enfatizó: "En otro equipo sí, obviamente. En cualquier otro lado, me encantaría que me dirija, me haría volar".