Ricardo Alfonsín confirmó que va a reunirse con Alberto Fernández

Ricardo Alfonsín reconoció un acercamiento con Alberto Fernández. Crítico desde el comienzo de la gestión, aunque siempre se mantuvo dentro de la alianza gobernante, aseguró se reunirá con el candidato a Presidente por el Frente de Todos.

"Con Alberto he estado varias veces y es probable que nos reunamos porque él ha mandado a decir a través de un amigo en común que quiere charlar", afirmó en C5N.

En la misma línea, criticó al bloque que integra por la falta de consenso de cara a octubre. "Yo hablo con todo el mundo, no me han llamado ni de mi propio partido y lo único que falta es que yo no pueda hablar con quienes quieren escuchar la voz de un radical que piensa distinto", manifestó.

El dirigente, además, se refirió a la crisis económica y explicó que "los problemas que vamos a tener que enfrentar los argentinos son más difíciles que los que teníamos que enfrentar en 2015".

"De estos 4 años de gestión deberíamos extraer que las políticas neoliberales para los países como los nuestros no son las más adecuadas. En segundo lugar deberíamos comprender que no es fácil gobernar, algunos en el PRO creían que los problemas que teníamos nosotros tenían que ver con el hecho de que los políticos eran inútiles y que el día que llegaran los que así pensaban, los problemas se resolvían inmediatamente: 'la inflación la resolvemos de taquito, lloverán las inversiones, pobreza cero'", remarcó con ironía.

En ese sentido, manifestó que hay que "desear que la sociedad aprenda que las cosas no son fáciles y que manejar una empresa no es lo mismo que manejar un país". Y apuntó: "Creer que las condiciones que se necesitan para ser empresario son las mismas condiciones que se necesitan para ser un buen político es un error tremendo".

"Me alegra que haya en este sentido una mayor compresión en los partidos. Lo veo en el Frente de Todos y empiezo a ver que en el radicalismo hay una mayor compresión", resaltó.