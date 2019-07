Renunció Lagarde y dejó la dirección del FMI

A poco más de un año del acuerdo firmado con el Gobierno, la directora del FMI, Christine Lagarde, renunció temporalmente a sus funciones. La dirigente fue nominada para presidir el Banco Central Europeo.

I am honored to have been nominated for the @ECB Presidency. In light of this, and in consultation with the Ethics Committee of the IMF Executive Board, I have decided to temporarily relinquish my responsibilities as IMF Managing Director during the nomination period.