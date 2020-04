Finalmente, renunció el miembro del Comité Olímpico Argentino que reivindicó la dictadura. Se trata de Diego Gusmán, teniente coronel y jefe de misión del COA. Compartió un video donde trata como "héroes" a genocidas.

Gusmán presentó su renuncia indeclinable a su cargo en el COA. Este militar había sido jefe de misión de deportistas argentinos en los últimos Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 y también en los JJOO de Londres 2012.

Esta semana reivindicó el terrorismo de Estado en un grupo de WhatsApp integrado por consejeros del organismo deportivo a través de un video donde se trata a los genocidas de la última dictadura cívico-militar como "héroes" y se señala que "en la escuela te enseñan solo una parte de la historia".

"En una reunión de Consejo de COA, desarrollada a través de una videoconferencia, el citado Gusmán presentó su renuncia que fue aceptada de inmediato. Todo se había descadenado el pasado 24 de marzo, cuando el consejero por la Federación de Deporte Universitario, Emiliano Ojea, compartió el video institucional que Presidencia preparó para el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia", revela el diario Tiempo Argentino.

"Luego Mario Pertucci, de la Federación Argentina de Ajedrez, subió la invitación a un torneo que también la intención de mantener viva la memoria del genocidio que ocurrió en la Argentina entre 1976 y 1983. Y ahí llegó la respuesta de Gusmán, con el pedido de que que “la memoria sea completa”, acompañado de un video que reivindicaba el accionar de la Junta Militar durante la última dictadura", agregó el diario.

Por su parte, el presidente del COA Gerardo Werthein también repudió la conducta de Gusmán: “En el COA que me toca presidir no hay espacio para quienes reinvindiquen como héroes a condenados por la Justicia por crímenes de lesa humanidad. La diversidad de opiniones no incluye tolerancia para este tipo de expresiones inaceptables".

Inés Arrondo, Secretaria de Deportes de la Nación, repudió el hecho. "Quiero expresar mi repudio e indignación ante la reivindicación del Terrorismo de Estado que realizara un integrante del Comité Olímpico Argentino –el jefe de misión, Diego Gusmán-, quien a través de un video “justificó” las acciones llevadas adelante por genocidas durante la última dictadura militar y cuestionó duramente las políticas de derechos humanos impulsadas en gobiernos democráticos", envió un mensaje en redes.

"Todos sabemos lo que nos costó a los argentinos recuperar la democracia y consolidarla durante estos años, por lo que con profunda tristeza no puedo más que indignarme y rechazar que una persona que forma parte del Comité Olímpico Argentino nada menos que como jefe de misión de deportistas que representan nuestra Bandera a nivel mundial, nos agravie con una versión distorsionada de la historia, reivindicando hechos que fueron condenados por la sociedad y la Justicia. Dejo expreso mi pedido para que los miembros del COA que hayan hecho esas valoraciones se retracten, y que el presidente de la entidad, Gerardo Werthein, tome las medidas pertinentes en defensa del propio organismo. En el deporte y en todas las instituciones deportivas se mantienen vivas las políticas de Memoria, Verdad y Justicia para que Nunca Más haya terrorismo de Estado en la Argentina", cerró su serie de tuits Arrondo.