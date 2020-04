Brasil sumó un total de 407 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas y volvió a marcar la cifra más alta desde que se registró el primer caso en ese país.

Los datos surgen del último reporte divulgado por el ministerio de Salud este jueves, que replicó la agencia rusa Sputnik. De acuerdo con las cifras oficiales, Brasil suma 3.313 fallecidos por covid-19, un aumento de 14 por ciento respecto al día anterior.

La nueva cifra deja a la claras el recrudecimiento de la crisis sanitaria que afronta el país latinoamericano como consecuencia de la inacción del presidente Jair Bolsonaro, quien continúa minimizando al gravedad de la enfermedad y desafía las medidas de prevención.

En los últimos días el gobierno de Brasil registró dos veces seguidas una nueva cifra récrod de fallecidos (por encima de los 200). El pasado 20 de abril las autoridades informaron más de 300, aunque horas más tarde acusaron un error de tipeo y aseguraron que la cifra real era de 113.

El nuevo anuncio de la cifra más alta se da el mismo día que el ex ministro de Justicia Sergio Moro presentó su renuncia por un enfrentamiento interno con Bolsonaro. Moro fue el juez que envió a la cárcel al ex presidente Luiz Inacio Lula Da Silva por una polémica causa de corrupción en la que no se encontraron pruebas contundentes contra el líder del PT.

Días atrás Bolsonaro también despidió a su ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, con quien mantuvo una larga y silenciosa pelea por las medidas de prevención contra el COVID-19.