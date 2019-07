Rattazzi, polémico sobre el acuerdo Mercosur-UE: "Prefiero los autos europeos a los brasileños"

El CEO de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, festejó el acuerdo con la Unión Europea porque obligará al país a realizar una reforma laboral, tributaria y previsional "para que sea sustentable en el tiempo", a la vez que aseguró: "Prefiero los autos europeos a los brasileños porque son mejores y más baratos".

En su paso por La Nación +, el polémico empresario que semanas atrás minimizó la suspensión de 2000 trabajadores en su fábrica, aseguró que tras el tratado entre los dos bloques económicos, Argentina deberá focalizarse en "crear competitividad para la cadena de producción".

"Si queremos crear competitividad, no puede haber algo que salga 20% más caro que en el resto del mundo porque no vamos a poder exportar a nadie o tendremos que llevar el dólar 25% arriba y eso no tiene ningún sentido lógico y económico para el país. Toda la cadena va a tener que adaptarse", aseveró.

Por último, al referirse al sector en el que opera, los automóviles, Rattazzi destacó: "Tenemos una invasión de vehículos brasileños, por lo tanto es mejor tener europeos que probablemente son de mejor calidad y hasta más baratos. Es muy saludable para la Argentina que se abra un poco más".