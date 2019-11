Rafael Bielsa cruzó a los medios macristas y aseguró que "van a desaparecer, la gente no los va a mirar más"

El ex canciller Rafael Bielsa se refirió a la polémica generada luego de las declaraciones de Hugo Moyano contra el periodismo oficialista y aseguró que "van a desaparecer" porque "la gente no los va a mirar más”.

"El modelo de periodismo que frente a una declaración de Moyano, 'los periodistas que hicieron daño tienen que pagarla', le asocian a esa declaración se viene la Conadep del periodismo, ese periodismo va a desaparecer porque se descalifica a si mismo y le interesa más al que ya está convencido de antemano que es el 25% de la población. Que digan lo que quieran, que saquen solicitadas, ese es el poder de fuego, mientras no cometan un delito que hagan lo que quieran, la gente va a mirar a otro lado", aseguró Bielsa, en declaraciones a El Destape Radio.

Además anticipó que para el gobierno del Frente de Todos “no van a ser cuatro años sencillos”. En ese sentido, Bielsa aseguró: “Nosotros tenemos que ponerle valor a lo que tenemos para lo que tenemos. Hay que armar un Plan Nacional donde se vaya rindiendo cuentas y que se le diga a la gente cuánto va a durar”.

Por otro lado, ironizó con que "Macri es un hombre de suerte, no solo por haber llegado a los lugares a los que llegó sin los méritos para el cargo sino también porque le han tocado episodios verdaderamente favorables" y analizó que las elecciones primarias "fueron el episodio más contenedor de la bronca y frustración social. Canalizaron una situación potencialmente explosiva. Acá la institucionalidad frenó el desborde en las calles".

El histórico dirigente peronista también analizó el diálogo realizado ayer entre Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador: “No hace falta una región homogeneizada desde el punto de vista ideológica para crecer. Para eso existe la diplomacia, para eso existe la política. No hay que empecinarse en posiciones que sean reactivas. Y me refiero a los exabruptos de Bolsonaro y familia”.

Por último, sobre el conflicto chileno, el rosarino subrayó: “Yo sería muy prudente con el conflicto en Chile, tiene más singularidades que rasgos comunes con otros países de la región”.