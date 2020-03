Raedemaeker, vicepresidente de CRA: "El paro se está desarrollando dentro de los parámetros previstos”

El vicepresidente de CRA, Gabriel de Raedemaeker, se refirió al comienzo del paro de cuatro días de los sojeros macristas en protesta por el aumento de 3 puntos porcentuales a las retenciones a la soja.

En diálogo con Habrá Consecuencias, por El Destape Radio FM 107.3, el dirigente agrario expresó que "no se puede desfinanciar al Estado pero hay que dejar al productor producir". "Si el Gobierno no cambia, vamos a insistir en el dialogo. La medida de fuerza se está desarrollando dentro de los parámetros previstos", agregó.

Por su parte, al ser consultado sobre la falta de reacción ante la reanudación de las retenciones tras la hiperdevaluación de Cambiemos, Raedemaeker expresó: "El macrismo en la soja dejó un 24% de retenciones y parte estaban pesificadas. A Macri no se le hizo un cese de comercialización".

Los sojeros M iniciaron este lunes un paro por cuatro días para reclamar contra la suba en un 33 por ciento de retenciones a la soja dispuesta por el Gobierno.

La medida, que en un primer momento fue anunciada por las cuatro entidades que componen la Mesa de Enlace, luego comenzó a perder fuerza cuando la Federación Agraria Argentina (FAA) anunció que daba libertad de acción a sus afiliados, ante el rechazo de muchos de ellos a la protesta.

A partir de las 0 horas de este lunes y hasta el inicio del viernes, no se venderán granos con destino a industria y exportación, como tampoco se venderá ganado en el mercado de hacienda para faenarlo.

Hasta el momento no están anunciados cortes en las rutas, pero no se descarta que pueda ocurrir. Dirigentes de las entidades agropecuarias aseguraron que la medida "no provocará aumentos sobre los precios ni desabastecimiento".