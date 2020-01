Radio 2020: los principales cambios en la programación

El 2020 trae varios cambios en las principales FM y AM de la Argentina, y los empresarios radiales ya están cerrando las últimas incorporaciones a sus grillas de programación. ¿Quiénes se van, quiénes se quedan, y quiénes se incorporan?

Radios AM

Radio 10

Las principales figuras Gustavo Sylvestre (de 6 a 9) y Baby Etchecopar (de 9 a 12) seguirán con sus ciclos. Se incorpora Adrián Salonia al programa de Etchecopar, en información política y de actualidad. Tras la desvinculación de Oscar González Oro, se está evaluando quién liderará la franja de 12 a 15. Se baraja que quizás sea Darío Villarruel, quien dejaría las mañanas de los fines de semana para pasar a la semana con su ciclo Secreto de sumario. También, Pablo Duggan seguirá en Radio 10 de 17 a 20 horas. Tomás Mendez será la cara nueva de la radio e ira en la franja de 15 a 17 horas.

AM 750

La radio del Grupo Octubre continuará con su principal figura, Víctor Hugo Morales, en la segunda mañana. Desde el 17 de febrero, Eduardo Caimi y Romina Calderaro liderarán la franja de 6 a 9 horas. Se mantendrá el ciclo Las últimas noticias: a él se suma Federica Pais y continúa el periodista de espectáculos Luis Bremer. Seguirán Claudio Villarruel (12 a 14) y Any Ventura (14 a 16). La 750, que cerró 2019 en el cuarto puesto de las AM más escuchadas en las mediciones generales, tendrá los sábados de 7 a 10 a Quique Dupláa, Sofía Caram y Maryra García con Subí, después te explico, y de 10 a 13, a Mariano Martín con Toma y daca. Los domingos, de 7 a 10, Las 40, con Felicitas Bonavitta y de 10 a 13, Max Delupi con La gran estafa.

Radio Mitre

Si bien Radio Mitre (AM 790) aún no dio a conocer su nueva programación, entre mediados de febrero y comienzos de marzo estará al aire la grilla renovada. Entre las noticias de este año en la emisora, el programa de Marcelo Longobardi, Cada mañana, cumplirá dos décadas en el aire precisamente en este 2020. Entre las novedades de la AM líder se espera el regreso de Jorge Lanata (de 10 a 14) con Lanata sin filtro, para mediados de febrero. También suena con fuerza el nombre de Tato Young: el periodista volvería a ser parte de Encendidos en la tarde, el programa que conduce María Isabel Sánchez de 14 a 17.

Radio La Red

La Red (AM 910) trae muchas incorporaciones a su grilla: se incorpora Fabián Doman de 6 a 9 (con Mariana Contartesi, Cecilia Bazán, Rodolfo Coco Ramón, Guillermo Laborda y Claudio Rico) y Luis Novaresio pasa a la segunda mañana, de 9 a 12, con Romina Manguel y equipo (Valeria Mirabella, Pato Muzzio y Maxi Legnani). Las tardes de La Red seguirán con Gustavo López de 12 a 15 y Jonatan Viale de 15 a 18.

Radio Rivadavia

Radio Rivadavia (AM 630) está preparando una grilla que incluye un programa agropecuario de lunes a sábados de 5 a 6; Fernando Carnota de 6 a 9, junto a María Fernanda Carbonell y Osvaldo Bebo Granados y un magazine de 9 a 12 a cargo de Eduardo Feinmann, junto a Guadalupe Vázquez. Nelson Castro será el gran protagonista del horario de la vuelta a casa en Rivadavia. Tras dejar la primera mañana de Continental liderará el segmento de 17 a 19 junto a Amelia Troisi.

Radio Continental

Beto Casella en Radio Continental es la principal incorporación de la radio. Debutará en febrero con Bien levantado, de 9 a 13. Diego Schurman conducirá de 6 a 9 en lugar de Nelson Castro y será el columnista político de Casella. El actual analista político de Bravo Continental -el programa de Fernando Bravo- estará acompañado por Carlos Burgueño, Alejandra Maglietti, Ariel Helueni, Martin Bilyk y Silvia Moscoso. Fernando Bravo seguirá de 13 a 17 horas, y Mariano Closs pasará de 17 a 20, con su ciclo deportivo.

Radio Del Plata

Radio Del Plata (AM 1030) sigue atravesando una serie de conflictos. Se decidió armar una programación de verano y se estima que habrá nueva grilla entre marzo y abril, cuando se relance la emisora de Electroingeniería. Del Plata intentará sumar a Mauro Viale, Dady Brieva y Jorge Rial, si es que el conductor de Intrusos no termina abrochando su desembarco en Radio Nacional.

En Del Plata, el fútbol tiene su espacio luego de una mañana signada por la información. De 12 a 14 Marcelo Benedetto conduce ¿Cómo te va, Benedetto? Lo acompañan Roberto Leto, Carlos Mac Allister, Bambino Pons y equipo. La otra novedad "futbolera" es que se suman a las transmisiones deportivas Lito Costa Febre con River y Martín Souto con Boca.

Radio FM

La 100

Julieta Prandi se incorporará a la emisora y conducirá las tardes junto a Mariano Peluffo (14 a 17), en reemplazo de Ronnie Arias. El programa mantendrá su nombre clásico, Sarasa. Hacia fin del 2019 se sumaron a El club del Moro Lorena Paola y Catherine Fulop (6 a 10), y Mariela Fernández a Atardecer de un día agitado, el programa de Sergio Lapegüe (17 a 20). Los fines de semana seguirán Guillermo "El Pelado" López (sábados, de 9 a 13) y Mariano Peluffo (domingos, de 10 a 14).

Metro

Se va Diego Iglesias, quien conducía Días como estos, el 25 de enero, y se suma a la baja de Julián Weich, con el programa Correla vos. Florencia Halfon deja la 95.1 para incorporarse a la primera mañana de la Futurock. Con estas pérdidas, las novedades vendrán los fines de semana: los sábados Weekender, con Majo Echeverría y Jason Mayne (13 a 18) se extenderá con Weekender top tracks (18 a 20), bajo el comando de Luciano Banchero. Para los domingos, Weekender (14 a 18) incorporará a Evelyn Botto y Martin Reich.

Radio con vos

Diego Iglesias dejó Metro para conducir las tardes, de 16 a 19, de Radio Con Vos. Lo acompañará Tania Wedeltoft. La emisora está en pleno rearmado de su grilla: Alejandro Bercovich conducirá Pasaron cosas en el nuevo horario de 13 a 16 y se esperan nuevas incorporaciones para los programas de la última tarde y la noche.