El ex ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, comparó a la ex presidenta Cristina Kirchner con el genocida de Chile Augusto Pinochet al manifestar que no todos los políticos de la Argentina pueden formar parte de una unión política para mantener un rumbo económico pese al cambio de gobierno.

Todo comenzó cuando Prat Gay sostuvo que debe mantenerse un rumbo económico, pese a los cambios de gobierno, sin embargo negó que la senadora de Unidad Ciudadana pueda integrarla debido a que tiene causas judiciales en su contra. Al cruce le salieron el conductor de Animales Sueltos Alejandro Fantino y Romina Manguel que lo acusaron de ser contradictorio.

"Como haces una gran concertación si dejás fuera a la opositora que tiene más votos", sostuvo Manguel. Por su parte Fantino le dijo que estaba siendo poco claro y contradictorio.

Como respuesta, Prat Gay afirmó: "La concertación en Chile le ganó por poco a Pinochet y a nadie en la Concertación se le ocurrió traer a Pinochet".

Manguel repudió la comparación: "uno cosa es un gobierno democrático y otra ...". El comentario fue interrumpido por Fantino, quien le pidió que no "sea mala".