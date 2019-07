Por la fuga de capitales, el gobierno de Macri quema divisas para mantener al dólar para las elecciones

Desde que asumió Mauricio Macri, se fueron del país más de U$S 72.000 millones. En el primer semestre de este año se fugó más que en todo 2016. Pese a todo, el Gobierno mantiene al dólar estable por venta de divisas desde el Banco Central y organismos públicos.

En junio se fugaron U$S 1.349 millones, lo que acumula U$S 10.881 millones en lo que va del año. La formación de activos externos del sector privado no financiero fue de U$S 27.230 millones en 2018, de U$S 22.148 millones en 2017 y de U$S 9.951 millones en 2016. Esta última cifra es incluso menor a la del primer semestre de 2019.

En diciembre de 2015, tras la liberalización de todas las restricciones en la plaza, se retiraron U$S 2.024 millones. Sumados todos los montos, se fugaron U$S 72.234 millones en la era Macri.

En paralelo, en junio los extranjeros compraron U$S 1.410 millones en el mercado único y libre de cambios. Esto se explica en gran parte por la atracción que genera la tasa de interés de referencia del 59 para los fondos golondrina, que habían llegado al país para sumarse a la bicicleta financiera. Cambiaron sus dólares por pesos, los metieron en la timba con una tasa de interés exorbitante para la mayoría de los países. Una vez que se hicieron de ganancias, recompraron divisas y las retiraron del sistema financiero argentino antes de las PASO.

Sin embargo, toda esta presión sobre el tipo de cambio sólo generó un ascenso del 1% a $ 44,06. Esto fue por las continuas ventas de divisas del Gobierno para aplanar el precio hasta las elecciones, para evitar restas en los votos. Allí participan tanto el Banco Central como el Banco Nación, pero también liquida billetes el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES. Las reservas brutas del BCRA cerraron el día en U$S 68.315 millones.

Es que un dólar estable favorece a Macri para las PASO, ya que es una de las preocupaciones generales de la población, que lo asocian directamente a la inflación. El Gobierno sacrifica los activos estatales para colaborar en la campaña electoral de Cambiemos.