El sindicalista Omar "Caballo" Suárez consiguió la prisión domiciliaria que, a fines de abril, le había otorgado por problemas de salud el tribunal oral que lo juzgará por ser el presunto jefe de una asociación ilícita.

Sin embargo, la prisión domiciliaria quedó bajo una disputa entre el tribunal oral y el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien investigó al sindicalista, por lo que que nunca se concretó. Pero hoy la Sala I de la Cámara Federal dejó firme la decisión del tribunal y se espera que entre esta noche y mañana Suárez deje la cárcel de Ezeiza.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 4, Guillermo Costabel, Gabriela López Iñíguez y Daniel Obligado, le otorgaron al ex secretario general del SOMU la prisión domiciliaria. Señalaron que el ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) padece "diversas patologías que no pueden, en su conjunto, ser tratadas satisfactoriamente ya sea en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza o en el Hospital Penitenciario Central, ni siquiera extremando los esfuerzos de tales instituciones de acuerdo a sus recursos disponibles".

¿Qué padece Suárez?

El estado de salud de Suárez es complejo: padece hipertensión arterial en tratamiento, bradicardia sinusal, dislipemia, hipoacusia moderada, acúfenos, cataratas, lumbalgia y un nódulo sospechoso de carcinoma papilar que se le detectó en la glándula tiroides, déficit cognitivo, tendencia a la depresión y problemas para caminar por sus propios medios. Por eso los magistrados entendieron que la casa era el lugar adecuado de detención.

El sindicalista ya había estado en prisión domiciliaria. Fue en diciembre de 2017 por decisión del juez Luis Rodríguez -cuando reemplazo a Canicoba Corral- pero un mes la prisión domiciliaria fue revocada por la Cámara Federal y Suárez volvió a prisión.