Políticos y periodistas se solidarizaron con Roberto Navarro tras el ataque a la salida de El Destape Radio

Tras el ataque sufrido a la salida de la radio, el periodista Roberto Navarro recibió muestras de solidaridad por parte de personalidades del mundo de la política y el periodismo. Desde el diputado nacional Wado de Pedro hasta trabajadores de Clarín se expresaron sobre el hecho.

Luego de terminar su programa, #Navarro2019, en El Destape Radio, Navarro fue golpeado y agredido por tres jóvenes que lo interceptaron cuando se dirigía a su auto.

"Hay un clima de odio que se está generando en estos días. Me estaban esperando tres tipos de unos veintipico de años. Uno me pasó por atrás y me empujó sobre los otros dos. Me di cuenta que venía el empujón e intenté esquivarlo y le pegué. Seguí caminando hasta el auto, entré y se me pararon adelante del auto", describió Navarro, quien en el día de la fecha festejaba su cumpleaños número 60.

Además, añadió: "Me dijeron que no iba a llegar al auto así que ya sabían donde lo dejo todos los días. Sabían dónde trabajo y dónde dejo el auto. Y vinieron a atacarme. Me vinieron a pegar, a querer entrar al auto". "Quedé nervioso. Hay un lugar donde deben estar los límites", expresó el periodista, en diálogo con 'Pepe' Rosemblat, durante el programa Patrulla Perdida.

Desde la presidencia de la Comisión de Libertad de Expresión mi solidaridad con Roberto Navarro víctima de un ataque premeditado. Exigimos que la ministra Bullrich en lugar de alegrarse por la represión en Chile cuide la integridad física de los periodistas opositores. — Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) October 22, 2019

#OdioM

Tres jóvenes esperaron a la salida de la radio al compañero periodista Roberto Navarro y lo agredieron antes de que pudiese subir a su auto en un acto de cobardía. Usted es responsable de garantizar la vida de los periodistas y de toda la ciudadanía @PatoBullrich. — Juan Alonso (@jotaalonso) October 22, 2019

Repudio el ataque que sufrió @robdnavarro a la salida de la radio cuando fue abordado por 3 personas.



Un abrazo grande Roberto y feliz cumpleaños: que en la grieta se queden ellos. — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) October 22, 2019

MÁS INFO Urgente: Atacaron a Roberto Navarro a la salida de El Destape Radio

Roberto Navarro fue agredido y golpeado hoy a la salida de la radio x 3 muchachos. La ministra Bullrich está muy ocupada en justificar la represión en Chile, pero no dice una palabra de la agresión que están sufriendo los periodistas en nuestro país. Grave, muy grave. — Sergio Burstein (@SLBurstein) October 22, 2019

Mi solidaridad con Roberto, hay que parar esta locura. Que con la grieta se queden ellos, nosotros vamos a construir una Argentina para TODOS. https://t.co/4Iq7ernqOz — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) October 22, 2019