Polémica: ¿Qué pasó con los honorarios adeudados por la operación de Mirtha Legrand?

El programa Intrusos finalmente reveló el desenlace con el polémico episodio de los honorarios adeudados por la operación a Mirtha Legrand que tanto preocupaba a la longeva conductora.

El lunes, el periodista Adrián Pallares contó que "personal del equipo médico que operó a Mirtha Legrand se comunicó con la producción del programa para contar que aún no se habían cobrado los honorarios de la operación a la que había sido sometida la diva el 13 de mayo, por una obstrucción intestinal".

Y ayer, volvió a ser Pallares quien completó la información, luego que hablara con Marcela Tinayre y con el Dr. Carlos Arozamena, encargado de la cirugía.

El periodista en el arranque dijo: "Tuve una tarde agitada, ayer me llamó Marcela Tinayre, bastante molesta y con razón y me explicó que ella personalmente estuvo detrás de todo lo concerniente al pago de los servicios del Dr. y de todo el equipo. En lo personal un poco me 'retó', ya que yo hablo seguido con ella y me reclamó que no le hubiera consultado el tema. Es la única del clan Legrand-Tinayre que no me tiene bloqueado", contó entre risas el integrante de Intrusos.

"Luego me llamó el Dr Arozamena y también me dijo que estaba todo en orden y que la demora fue la lógica de la cancelación de pagos de las prepagas, pero que Mirtha no tenía nada que ver con eso. Con una voz muy compungida me pidió que lo aclare y me juró que nadie de su equipo sería capaz de decir algo así. Por eso cuento todo esto al aire, y aclaramos el tema", amplió Pallares.

La mayor parte de esta data fue antes de las 13.30, por lo tanto a esa hora ya se había dejado mas que aclarado el tema. Luego Mirtha fue consultada sobre la información, dada el día anterior y ya modificada al día siguiente, y se mostró enojada y ni ella, ni los colegas que la consultaron, dieron cuenta de lo dicho en Intrusos en el arranque del programa.