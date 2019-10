Polémica en puerta: el ex arquero argentino Hugo Gatti afirmó que "Di María es más que Messi" y lo destrozó

Hugo Gatti siempre se caracterizó por ser crítico de las actuaciones de Lionel Messi en la Selección Argentina. De hecho, en las últimas horas, el ex arquero de Boca Juniors (entre otros tantos clubes) lanzó declaraciones que causaron polémica en el mundo del fútbol: "Di María es más que Messi". ¿En qué se basó su argumento?

"Parece que soy anti-argentino, anti-Messi, pero Messi, hasta que no juegue bien los partidos difíciles, será un Messi local, nada más. Cuando tenga las pelotas de decir ‘me voy al Real Madrid y quiero demostrar que soy el mejor’, como hizo Cristiano Ronaldo, será el mejor. Sino será uno más", explicó el 'Loco', en el programa español 'El Chiringuito TV'.

Crítico de su extensa estadía en Barcelona, Gatti enfatizó sobre su necesidad personal de ver a la 'Pulga' en otro equipo para que demuestre su valía: "Es muy fácil jugar en su casa, en su terrenito. A Messi lo veo jugar con equipos medio pelo. Que juegue en la Champions, que juegue con Argentina, que juegue en el Mundial... Ahí va a pelear con Maradona, Di Stéfano, Pelé o Cruyff. Mientras tanto será un consumo local, interno. Y a mí me encanta Messi, pero no juega los partidos grandes".

😱 ¡QUÉ LOCURA! 🇦🇷Las declaraciones de #Gatti en @elchiringuitotv diciendo que "MESSI ES MENOS QUE DI MARÍA" acaparan toda la prensa Argentina. pic.twitter.com/6NZnrRR9yM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 31, 2019

"Las últimas dos Champions League que jugó Messi no tocó el balón, y con Argentina tampoco tocó el balón. Es más Di María que Messi. Esa es la realidad, y no tiene que doler. En partidos grandes no lo vi. Ojalá gane el Mundial con Argentina y que me tape la boca a mí y a la mayoría de los argentinos. Al lado de Maradona no existe Messi", sentenció el picante exguardameta.