El precandidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto comienza en su nuevo rol como líder en Cambiemos y sus declaraciones llega a límites tan insólitos que asombran hasta al mismo Eduardo Feinmann.

"Con Macri no me une nada, nada en lo material. Me unen visiones política del futuro argentina, me une una visión del capitalismo", respondió ante la pregunta del periodista oficialista, quien se mostró sorprendido por las respuesta. Inmediatamente le recordó a Pichetto que hoy por hoy "hay gente que la está pasando muy muy mal; chicos que comen una vez al día".



El exjefe del bloque del Partido Justicialista en el Senado siguió en su intento de conquista a la base macrista: "Eduardo el problema de la Argentina no es el hambre"

FEINMANN: ¿Qué lo une a Macri?

PICHETTO: No, nada...

FEINMANN: Hay gente que la está pasando muy muy mal; chicos que comen una vez al día.

PICHETTO: No creo que el problema de la Argentina sea el hambre.

Vale recordar que en nuestro país uno de cada dos argentinos menores de edad es pobre y uno de cada diez pasa hambre, según los datos de 2018 del último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA)