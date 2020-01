Periodista de TN descargó su furia contra Juan José Campanella

El militante macrista Juan José Campanella se encuentra a la defensiva desde que el gobierno de Mauricio Macri llegó a su fin. En sus redes sociales expresa todo su descontento hasta con TN, un canal que fue siempre afín a la gestión de Cambiemos.

Uno de los momentos que generó su enojo fue la actualización de los números económicos del día y quiso recordar otras coberturas durante el anterior gobierno. "Ustedes son chicos, pero hubo una vez en que los “analistas” se horrorizaban con el riesgo país a 837", escribió en su cuenta de Twitter.

Ustedes son chicos, pero hubo una vez en que los “analistas” se horrorizaban con el riesgo país a 837. pic.twitter.com/GIL4c1h0KN — Juan José Campanella (@juancampanella) January 27, 2020

La periodista Marcela Pagano vio el mensaje del cineasta y no lo dejó pasar: "Sr, cuanto lamento que Ud no vea la pantalla de nuestro canal cuando a diario damos el cierre de los mercados e informamos también el riesgo país. Una pena que ponga mi foto y no me arrobe. Le mando un abrazo como “analista”, que lo admira como “creador” e “intelectual”".