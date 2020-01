Pedro Almodóvar aseguró que The Velvet Underground fue una influencia musical en sus películas

Pedro Almodóvar viene de dirigir uno de los mejores largometrajes del año Dolor y gloria que, actualmente, compite con 2 nominaciones en los Oscars, que se entregarán el próximo 9 de febrero. La cinta que se paseó por diversos festivales cosechando elogios y reconocimientos es, en palabras de su director, su título más personal.

En una entrevista especial para DVD y Blu-ray, el director y Antonio Banderas relatan el proceso creativo en la construcción de la narrativa y de los personajes. A su vez, Almodóvar cuenta cómo las influencias musicales tuvieron un impacto decisivo en la formación de su estilo. El repaso de su carrera es clave para Dolor y Gloria.

El cineasta describe la importancia que tuvieron las movidas under internacionales para la Movida Madrileña, movimiento contracultural del que participó durante los '80. Antes de comenzar su carrera como director, alternó entre la literatura, la pornografía y la música. Los antros, las bandas punks y la cultura excéntrica, que puede verse reflejada en sus primeras películas, formaban parte de la Madrid under y rupturista en la que se movía.

Almodóvar cita a la new wave inglesa, al punk inglés y norteamericano, The Velvet Underground, a Andy Warhol y The Factory como influencias muy importantes para su obra. Pueden observarse rasgos de Warhol en Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, por ejemplo.

Un fragmento de "Pedro Almodóvar: In His Own Words", que saldrá con la versión Blu-ray y DVD de Dolor y Gloria: