Patricia Bullrich reconoció que consumió droga en España

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contó que hace muchos años probó hachís en España. La confesión de la funcionaria se dio cuando hablaban acerca de la despenalización de la marihuana.

"Una vez, en España, hace muchísimos años, probé hachís. Ya ni me acuerdo, pero nunca más seguí. El no seguir, por más de que no me acuerdo mucho, es una respuesta", sostuvo la ministra de Seguridad.

Acerca de los efectos, Bullrich además sostuvo: "No me pareció algo que me gustase, o que me diera placer".