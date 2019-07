Parrilli denunció que Bonadio no dejó entrar a los abogados defensores a la declaración de Alberto Fernández

El ex Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli aseguró: “No nos dejaron entrar con Alberto Fernández, ni a los abogados", explicó que “Bonadio llamó a declarar a Alberto Fernández como parte de la campaña de Cambiemos. cuando no era candidato no lo citaban” y remarcó que "no sería raro que comiencen con una serie de citaciones a Alberto Fernández".

En declaraciones al programa “Navarro 2019” por El Destape Radio, el ex titular de la AFI salió al cruce del oficialismo y advirtió que "sería bueno que los empresarios que acusan a Palazzo por defender los derechos de los trabajadores, se organizarán de la misma manera para traer su plata que tienen afuera en cuentas millonarias".

Del mismo modo, Parrilli puntualizó que "no son demócratas ni republicanos, el Estado de derecho no existe Se están llevando por delante absolutamente todo son mentirosos La obra pública que ellos hicieron no es ni el 10% de la que dejamos nosotros".

Por otra parte, el dirigente se refirió a su Provincia y destacó que "en Neuquén no sólo no mandan más computadoras para los pibes, sino que no mandan ni siquiera tizas y borradores" y que “el turismo interno cayó de forma muy pronunciada”.

Hace dos semanas se conoció que el juez federal Claudio Bonadio citó a declaración testimonial al precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, por comentarios que el exjefe de Gabinete realizó en una entrevista sobre el Memorándum con Irán en 2013.

El magistrado preferido del Gobierno lo llamó a declarar en la causa que investiga por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, denuncia que fuera presentada por el ex fiscal Alberto Nisman y que fuera rechazada en cinco oportunidades, hasta que la presión judicial de este gobierno dio sus frutos. La citación estaba pautada para este miércoles a las 10 de la mañana.